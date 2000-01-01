23.02 11:38 MIGnews.com

Эрдан обещает извиниться за Умм эль-Хиран

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Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан объяснил, что предыдущие заявления о том, что инцидент с гибелью полицейского и бедуина при эвакуации Умм Эль-Хиран 18 января был назван терактом “на основании первоначальных данных, обнаруженных полицией”.Эрдан заявил, что его долг, в качестве министра - поддерживать полицию, и что арабские депутаты, во главе с Айманом Уда, “на протяжении месяца перед эвакуацией разжигали ненависть в Умм эль-Хиран”.Эрдан подчеркнул: "Инцидент в Умм эль-Хиран - очень сложное событие, независимо от того, был он терактом или нет. Мы будем действовать на основании того, к каким выводам придет департамент внутренних расследований, и если выяснится, что это - не теракт, мы, конечно же извинимся".