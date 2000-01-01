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Владимир Зеленский прибыл в Израиль 23.01 09:59   MIGnews.com

Владимир Зеленский прибыл в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль с рабочим визитом.

"Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - сообщили на сайте президента.

Зеленский проведет ряд встреч с руководством Израиля и представителями деловых кругов.

На своей странице в Facebook президент Украины рассказал, что он с украинской делегацией передали свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста ограничено количество мест и на него трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно", - написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все запланированные им встречи состоятся, но "на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает".

"Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - сказал президент.




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