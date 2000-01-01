23.01 09:45 MIGnews.com

Видео: Путин прибыл в Израиль

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Президент Российской Федерации Владимир Путин приземлился в аэропорту Бен-Гурион следом за вице-президентом США Майком Пенсом.Российского лидера встречал министр иностранных дел Исраэль Кац."Прибытие в Государство Израиль – это событие, которое больше всего символизирует особые отношения между нашими двумя странами и нашими двумя народами. Ваш визит в Израиль будет способствовать укреплению дружбы между Россией и Израилем и позволит нам углубить наши отношения", – сказал Кац Путину.Ожидается, что глава Кремля встретится с матерью заключенной на 7,5 лет тюрьмы Наамы Иссахар Яффе. В 10:00 российскому лидеру назначена встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Тем временем, в резиденции главы правительства в Иерусалиме идут последние приготовления к встрече.