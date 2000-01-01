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Видео: Путин прибыл в Израиль | Фото: AFP23.01 09:45   MIGnews.com

Видео: Путин прибыл в Израиль

Президент Российской Федерации Владимир Путин приземлился в аэропорту Бен-Гурион следом за вице-президентом США Майком Пенсом.

Российского лидера встречал министр иностранных дел Исраэль Кац.

"Прибытие в Государство Израиль – это событие, которое больше всего символизирует особые отношения между нашими двумя странами и нашими двумя народами. Ваш визит в Израиль будет способствовать укреплению дружбы между Россией и Израилем и позволит нам углубить наши отношения", – сказал Кац Путину.


Ожидается, что глава Кремля встретится с матерью заключенной на 7,5 лет тюрьмы Наамы Иссахар Яффе. В 10:00 российскому лидеру назначена встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Тем временем, в резиденции главы правительства в Иерусалиме идут последние приготовления к встрече.

Видео: Путин прибыл в Израиль | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля

Видео: Путин прибыл в Израиль | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля


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