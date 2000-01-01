23.01 09:39 MIGnews.com

Дела Нетаниягу: Мадельблитт может предъявить обвинения Безек

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт сообщил о том, что “взвешивает возможность” выдвинуть обвинения против корпораций Безек и Едиот Ахронот проходящих в качестве благоприобритателей по “коррупционным делам Нетаниягу”.Значительная часть обвинений в отношении Биньямина Нетаниягу посвящена предполагаемым бенефициарам его коррупционных афер - коммуникационной монополии Безек, крупнейшей израильской газете Едиот Ахронот и влиятельному порталу Walla. Указанные коммерческие организации якобы получили в результате злонамеренного вмешательства Нетаниягу сотни миллионов шекелей.Согласно положениям политики законоприменения, обозначенных в инструкциях генерального прокурора Шая Ницана, и согласно существующей в Израиле правоприменительной практике, в случае получения взяток наказываются не только частные лица, но и те организации, которые заработали или могли заработать в результате коррупционных афер.В рамках дела 2000 владелец Едиот Ахронот Нохи Мозес якобы пытался дать взятку премьер-министру Нетаниягу - не для того, чтобы получить выгоду для себя, но для того, чтобы сохранить фактическое господство Едиот Ахронот на рынке печатных изданий.Концерн Безек, в рамках “взятки” “благоприятным освещением” деятельности Нетаниягу якобы получил финансовых преференций на сумму в миллиард шекелей. И в этом случае деньги получил не владелец контрольного пакета акций - Шауль Алович, но коммерческое предприятие Безек.В ноябре Мандельблитт предъявил обвинения издателю Едиот Ахронот Арнону Мозесу и владельцу контрольного пакета Безек Шаулю Эловичу. Контролируемым им компаниям, однако, обвинения предъявлены не были.Мандельблитт был вынужден дать ответ на запрос правой юридической организации Лави. Он пишет: “Возможность уголовного преследования этих корпораций в рамках указанных дел все еще рассматривается заинтересованными сторонами и окончательное решение по данному вопросу не принято”.Адвокат Михаэль Дворин, в свое время также подавший петицию с требованием ответить на вопрос о том, почему не преследуются Безек и Едиот Ахронот прокомментировал письмо юридического советника Мандельблитта следующим образом:“Обратите внимание на уклончивый ответ юридического советника относительно корпораций. Решение все еще взвешивают. У них есть все время вечности на это. Они знают, что нарушили инструкции предъявления обвинительного заключения в делах с участием корпораций, но они не дают ответа почему и не стыдятся этого. И еще чудеса сегодняшнего вечера относительно корпораций:1.Если Безек получил взятку в миллиард шекелей, почему не отменили поблажки регулятора?2.Почему правоохранительные органы не спешат покарать корпорации и вернуть деньги обществу?3.Почему конкуренты Безека не потребовали отменить льготы для него?”.