Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Дела Нетаниягу: Мадельблитт может предъявить обвинения Безек 23.01 09:39   MIGnews.com

Дела Нетаниягу: Мадельблитт может предъявить обвинения Безек

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт сообщил о том, что “взвешивает возможность” выдвинуть обвинения против корпораций Безек и Едиот Ахронот проходящих в качестве благоприобритателей по “коррупционным делам Нетаниягу”.

Значительная часть обвинений в отношении Биньямина Нетаниягу посвящена предполагаемым бенефициарам его коррупционных афер - коммуникационной монополии Безек, крупнейшей израильской газете Едиот Ахронот и влиятельному порталу Walla. Указанные коммерческие организации якобы получили в результате злонамеренного вмешательства Нетаниягу сотни миллионов шекелей.

Согласно положениям политики законоприменения, обозначенных в инструкциях генерального прокурора Шая Ницана, и согласно существующей в Израиле правоприменительной практике, в случае получения взяток наказываются не только частные лица, но и те организации, которые заработали или могли заработать в результате коррупционных афер.

В рамках дела 2000 владелец Едиот Ахронот Нохи Мозес якобы пытался дать взятку премьер-министру Нетаниягу - не для того, чтобы получить выгоду для себя, но для того, чтобы сохранить фактическое господство Едиот Ахронот на рынке печатных изданий.

Концерн Безек, в рамках “взятки” “благоприятным освещением” деятельности Нетаниягу якобы получил финансовых преференций на сумму в миллиард шекелей. И в этом случае деньги получил не владелец контрольного пакета акций - Шауль Алович, но коммерческое предприятие Безек.

В ноябре Мандельблитт предъявил обвинения издателю Едиот Ахронот Арнону Мозесу и владельцу контрольного пакета Безек Шаулю Эловичу. Контролируемым им компаниям, однако, обвинения предъявлены не были.

Мандельблитт был вынужден дать ответ на запрос правой юридической организации Лави. Он пишет: “Возможность уголовного преследования этих корпораций  в рамках указанных дел все еще рассматривается заинтересованными сторонами и окончательное решение по данному вопросу не принято”.

Адвокат Михаэль Дворин, в свое время также подавший петицию с требованием ответить на вопрос о том, почему не преследуются Безек и Едиот Ахронот прокомментировал письмо юридического советника Мандельблитта следующим образом:

“Обратите внимание на уклончивый ответ юридического советника относительно корпораций.  Решение все еще взвешивают. У них есть все время вечности на это. Они знают, что нарушили инструкции предъявления обвинительного заключения в делах с участием корпораций, но они не дают ответа почему и не стыдятся этого.  И еще чудеса сегодняшнего вечера относительно корпораций:
1.Если Безек получил взятку в миллиард шекелей, почему не отменили поблажки регулятора? 
2.Почему правоохранительные органы не спешат покарать корпорации и вернуть деньги обществу?
3.Почему конкуренты Безека не потребовали отменить льготы для него?”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:00
Шоссе №1 закрыто для движения
09:59
Владимир Зеленский прибыл в Израиль
09:57
Кац-Путину: мою мать освободили из Освенцима русские
09:45
Видео: Путин прибыл в Израиль
09:40
Пенс: США всегда будут на стороне Израиля
09:21
"Огненный террор": ХАМАС и Египет ведут переговоры
09:12
"Израиль запретил геям усыновлять российских детей"
09:00
Нетаниягу может бойкотировать слушания по неприкосновенности
08:45
Власти Рима усиливают проверки из-за коронавируса из Китая
08:26
Церковь, которую посетил Макрон - центр активности BDS
08:20
В Израиле придумали инновационный метод тушения пожара  
08:01
Нетаниягу извинился за насмешку над заиканием Ганца
07:42
Ашдод: 12-летний мальчик погиб после падения из окна
07:25
Видео: голубой метеорит над шоссе №6
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus