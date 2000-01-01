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Пенс: США всегда будут на стороне Израиля | Фото:23.01 09:40   MIGnews.com

Пенс: США всегда будут на стороне Израиля

Утром, 23 января, вице-президент США Майк Пенс прибыл в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста.

Около 09:00 в аэропорту Бен-Гурион его встретил министр иностранных дел Исраэль Кац.

По прибытии Пенс сказал Кацу, что США всегда будут на стороне Израиля. Глава МИД прибыл в аэропорт, чтобы лично встретить вице-президента США и президента России Владимира Путина.

С полным списком гостей, ожидаемых на Форуме памяти Холокоста, можно ознакомиться по ссылке.


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