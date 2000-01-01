23.01 09:40 MIGnews.com
Пенс: США всегда будут на стороне Израиля
Утром, 23 января, вице-президент США Майк Пенс прибыл в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста.
Около 09:00 в аэропорту Бен-Гурион его встретил министр иностранных дел Исраэль Кац.
По прибытии Пенс сказал Кацу, что США всегда будут на стороне Израиля. Глава МИД прибыл в аэропорт, чтобы лично встретить вице-президента США и президента России Владимира Путина.
С полным списком гостей, ожидаемых на Форуме памяти Холокоста, можно ознакомиться по ссылке
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