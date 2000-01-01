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Аббас попроси Макрона признать `Палестину` | Фото:23.01 12:09   MIGnews.com

Аббас попросил Макрона признать "Палестину"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас попросил президента Франции Эммануэля Макрона признать "Палестину" государством.

Это произошло во время встречи в Раммале, передает WAFA.

"С нетерпением ожидаем признания от европейских стран, которые верят в решение о двух государствах, и признания Францией государства "Палестина" в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы для сохранения решения о двух государствах", – сказал Аббас Макрону.

Он добавил, что ждет от Франции и ЕС давления на израильское правительство, чтобы население Иерусалима могло участвовать в предстоящих выборах.

Французский лидер, в свою очередь, подтвердил поддержку мирного процесса на основе решения о двух государствах. Макрон подчеркнул, что его страна будет поддерживать палестинцев в создании институтов и укреплению экономики.


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