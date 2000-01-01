23.01 09:12 MIGnews.com

"Израиль запретил геям усыновлять российских детей"

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Статья с таким заголовком вышла в газете Гаарец.Израильская либеральная общественность кипит от возмущения в связи с подписанием соглашения “препятствующего усыновлению российских детей членами общины LGBTQ“.Уже в первом абзаце своего опуса его автор, Ли Ярон, признает, что заголовок статьи - ложь: “В то время как соглашение не устанавливает это прямо, оно отмечает, что усыновление должно проходить на основании законов двух государств. Поскольку в России родителям запрещено усыновлять детей, это же положение распространяется на израильских родителей, желающих принять детей из России”.Подписание соглашения должно облегчить и ускорить процедуру усыновления российских детей израильскими супружескими парами. Это также приведет к увеличению числа усыновлений, сообщают источники 12-го канала израильского ТВ.Новое соглашение подписано министром Зеевом Элькиным, который также возглавляет межправительственный израильско-российский комитет, и несколькими высшими российскими государственными чиновниками.Оз Парвин, глава организации “Отцы-геи” заявил: “Мы разочарованы и протестуем в связи с решением государства подписать подписать это дискриминационное соглашение с Россией, которое приведет к увеличению неравенства в отношении общины LGBTQ в Израиле. Невероятно, что в 2020 году мы не можем пользоваться благами усыновления, в дополнение к той дискриминации, с которой мы столкнулись в законе о суррогатном материнстве, а также с общим отношением к родителям из числа членов общины LGBTQ. Настало время, чтобы право на родительство в равной степени применялось ко всем израильтянам, из всех групп и секторов”.Господин Ницан Горовиц, лидер партии Мерец и глава фракции Демократический лагерь тут жен обрушился с жесткой критикой на соглашение между Российской Федерацией и Израилем об усыновлении детей.Горовиц заявил: “Соглашение об усыновлении с Россией - плевок в лицо LGBT. После того, как правительство Нетаниягу запретило гей-общине усыновлять детей и запретило суррогатное материнство для однополых пар в Израиле, Нетаниягу подчиняются LGBT-фобии Путина и теперь топчется по основным правам сотен тысяч граждан Израиля, членов гей-общины. Гей-семьи - такие же семьи, как и все остальные. А потом мы еще его услышим, как он хвалится равенством прав LGBT в ООН. Соглашение об усыновлении - позор для Государства Израиль”.В 2014 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, запрещающее однополым парам усыновление российских детей. После этого российский МИД опубликовал список стран, в которых разрешены однополые браки. Туда вошли все ведущие западные государства, родители из которых ранее усыновляли российских детей. Туда же по ошибке был включен и Израиль Позднее ошибка была исправлена, и Израиль остается единственным западным государством, родители из которого могут усыновлять российских сирот. Но людям вроде Ницана Горовица, Ли Ярон и Ора Парвина нет дела до сирот. Права LGBTQ важнее.