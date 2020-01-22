23.01 08:26 MIGnews.com

Церковь, которую посетил Макрон - центр активности BDS

נשיא צרפת עמנואל מקרון במהלך ביקורו הערב במסגד אלאקסא.الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون خلال زيارته مساء اليوم للمسجد الاقصى @EmmanuelMacron pic.twitter.com/3T8wxodHLX — sami abed alhamed سامي عبد الحميد (@samiaah10) January 22, 2020

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Волонтеры организации DMU Project утверждают, что столкновение президента Франции Эммануэля Макрона с израильским охранниками на пороге церкви Св. Анны в Иерусалиме не было случайностью.DMU Project документирует нарушения, совершаемые на территории Иудеи и Самарии и в Иерусалиме зарубежными леваками и анархистами, прибывающими в Израиль в качестве “туристов”.Волонтеры заявили: "То, что не рассказали о визите Макрона - так это то, что церковь является центром активности BDS, спонсируемой французским правительством".В церкви работают “наблюдатели” EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel ) Всемирного Совета Церквей. Волонтеры говорят: "Активность этих людей сопровождается насилием в отношении солдат ЦАХАЛа и нарушениями общественного порядка. После этого они выступают с лекциями и докладами, пропагандирующим бойкот против Израиля. Некоторые активисты допускали антисемитские высказывания”.Маор Цемах, глава организации Лех Иерушалайм заявил: “Французский президент сконфужен и не знает, кто суверен в Иерусалиме. Ему следует напомнить о тоом, что Израиль является сувереном и обеспечивает здесь общественный порядок. Мы также напоминаем французскому президенту, что в такой день радикальные организации прилагают все усилия к тому, чтобы нанести ущерб ткани франко-израильских отношений, применяя насилие и провокации”.После посещения церкви Макрон взошел взошел на Храмовую Гору и посетил мечеть аль-Акса. Безопасность Макрона обеспечивал полицейский спецназ ЯСАМ.