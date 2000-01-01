Нетаниягу извинился за насмешку над заиканием Ганца
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу извинился за издевку над заикающимся лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.
Он посмеялся над политическим конкурентом на открытии избирательной кампании "Ликуд" и нарвался на критику, передает Haaretz.
"Мои слова вчера относились к тому, что у Ганца нет никаких достижений, что ему нечего предложить гражданам Израиля. Вопреки тому, как это было подано в средствах массовой информации, мои слова не были направлены против людей с какими-либо физическими ограничениями. Если я кого-то обидел, приношу извинения", – сказал Нетаниягу.
Он также заявил, что Израиль вскоре распространит свой суверенитет в долине реки Иордан и в северном регионе Мертвого моря.
"Мы не только не будем никого искоренять, мы применим израильские законы к каждому израильскому поселению на Западном берегу без исключений", – подчеркнул он.