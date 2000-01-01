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Макрон извинился перед израильскими охранниками 23.01 07:05   MIGnews.com

Макрон извинился перед израильскими охранниками

Пресс-служба ШАБАКа и полиции прокомментировала инцидент в Старом Городе Иерусалима, в ходе которого президент Франции Эммануэль Макрон кричал на израильскую охрану у входа в церковь Святой Анны.

В заявлении ШАБАКа и полиции говорится: “Полиция и служба общей безопасности обеспечивали безопасность визита французского президента Эммануэля Макрона в Старый Город Иерусалима. Когда он прибыл в церковь Святой Анны, произошла словесная стычка между израильскими полицейскими и представителями французской службы безопасности о совместном заходе в церковь”.

В заявлении далее говорится: “Французский президент попросил наши силы соблюдать правила, существующие в этом месте. Наши силы, в соответствии с заранее оговоренными процедурами, сопровождали его во время посещения церкви. После выхода из церкви президент извинился перед охранниками за инцидент и пожал им руки. Он продолжил свой визит в Старом Городе  в сопровождении наших сил и с применением тех средств, которые необходимы для обеспечения безопасности визита подобного уровня”.


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