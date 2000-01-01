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Положительные изменения в атмосфере: Россия хвалит Израиль 23.01 06:37   MIGnews.com

Положительные изменения в атмосфере: Россия хвалит Израиль

Накануне прибытия большой российской официальной делегации в Израиль на Форум Памяти Холокоста российские официальные лица оптимистически оценивают перспективы освобождения Наамы Иссахар.

Мать Наамы, Яффа, рассказала о том, что “ждет хороших новостей” и испытывает “умеренный оптимизм”.

Часть российской делегации уже прибыла в Израиль - заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики, заместитель министра образования, заместитель министра социальной защиты, заместитель директора пенсионного фонда и заместитель начальника таможенной службы.

Высоких гостей приветствовал министр защиты окружающей среды и министр по делам Иерусалима. Он рассказал им об израильских мерах и решениях, касающихся собственности российской православной церкви в Израиле, предпринятых по итогам диалога, продолжавшегося несколько месяцев.

По оценкам в Москве, решение о помиловании Иссахар уже принято и является лишь вопросом времени. Согласно неофициальным заявлениям российских сановников, помилование будет объявлено или во время визита Путина в Иерусалим или немедленно по его окончании.

Во время встречи с Элькиным российские официальные лица ему сказали: Есть положительные изменения в атмосфере. Вы решили многие проблемы, о которых мы вас просили, и это помогает решать и другие вопросы повестки дня”.


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