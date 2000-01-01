24.01 08:18 MIGnews.com

Аббас: Путин – друг палестинцев

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Вечером, 23 января, президент России Владимир Путин встретился в Вифлееме с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Аббас приветствовал российского лидера, заявив, что тот "является другом палестинцев", который не упускает возможности, чтобы "привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу"."Хочу выразить Вам признательность за всестороннюю поддержку. Имею в виду политическое содействие, экономическое, культурную поддержку, финансовое взаимодействие и поддержку в сфере безопасности, которую вы оказываете палестинцам. Нельзя не поблагодарить вас за поддержку и работу, которую вы ведете в нашем непосредственном окружении, имею в виду арабский мир. Россия всегда присутствует в арабском мире, всегда работает на решение его проблем", – сказал он.По словам Аббаса, ему необходимо обсудить с российским лидером заявление Израиля об аннексии Западного берега, вероятность объявления второй части "сделки века" президентом США Дональдом Трампом и проведение выборов на территории ПА.В свою очередь, Путин ответил, что российско-палестинские отношения "имеют давние, глубокие корни"."Мы поддерживаем отношения в самых разных областях. Мы готовы наращивать это взаимодействие. Это касается экономики, гуманитарных связей. Это касается, конечно, вопросов, связанных с арабо-израильским урегулированием. Понимаем ваши озабоченности в этой связи", – сказал Путин.