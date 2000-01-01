Путин не встретился с Зеленским в Иерусалиме

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме не состоялась.
"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - сказал он, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.
Также сообщается, что ранее от Зеленского поступал запрос на встречу с Путиным в Иерусалиме в ходе мероприятий памяти жертв Холокоста.