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Путин не встретился с Зеленским в Иерусалиме 23.01 21:36   MIGnews.com

Путин не встретился с Зеленским в Иерусалиме

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме не состоялась.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - сказал он, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается, что ранее от Зеленского поступал запрос на встречу с Путиным в Иерусалиме в ходе мероприятий памяти жертв Холокоста.


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