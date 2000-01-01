23.01 20:27 MIGnews.com
Пенс и Нетаниягу посетили Стену плача
Вечером, 23 января, после Международного форума
памяти Холокоста вице-президент США Майк Пенс посетил Стену плача.
Соответствующие фотографии и видео с места событий опубликовала пресс-служба главы израильского правительства.
Его сопровождали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и посол США в Израиле Дэвид Фридман.
Супруга премьер-министра и супруга вице-президента также присоединились к посещению Стены плача, где оставили записки с обращением ко Всевышнему.
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.
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