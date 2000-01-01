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Пенс и Нетаниягу посетили Стену плача | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO23.01 20:27   MIGnews.com

Пенс и Нетаниягу посетили Стену плача

Вечером, 23 января, после Международного форума памяти Холокоста вице-президент США Майк Пенс посетил Стену плача.

Соответствующие фотографии и видео с места событий опубликовала пресс-служба главы израильского правительства.

Пенс и Нетаниягу посетили Стену плача | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Его сопровождали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Супруга премьер-министра и супруга вице-президента также присоединились к посещению Стены плача, где оставили записки с обращением ко Всевышнему.
Пенс и Нетаниягу посетили Стену плача | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO


Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.


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