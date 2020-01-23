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Пенс призвал мир противостоять Ирану | Фото:23.01 20:01   MIGnews.com

Пенс призвал мир противостоять Ирану

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс призвал мировых лидеров противостоять Ирану плечом к плечу с Израилем.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Международном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

Кроме того, Пенс призвал мировых лидеров противостоять и обличать "гнусную волну антисемитизма".

"В том же духе мы должны быть сильными против главного государственного поставщика антисемитизма, против единственного в мире правительства, отрицающего Холокост на государственном уровне и угрожающего стереть Израиль с лица земли. Мир должен быть сильным против Ирана", – подчеркнул вице-президент США.

Он отметил, что на мероприятии собрались лидеры "около 50 сильных наций", чтобы сказать – "никогда больше".



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