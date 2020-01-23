Пенс призвал мир противостоять Ирану

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс призвал мировых лидеров противостоять Ирану плечом к плечу с Израилем.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Международном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.
Кроме того, Пенс призвал мировых лидеров противостоять и обличать "гнусную волну антисемитизма".
"В том же духе мы должны быть сильными против главного государственного поставщика антисемитизма, против единственного в мире правительства, отрицающего Холокост на государственном уровне и угрожающего стереть Израиль с лица земли. Мир должен быть сильным против Ирана", – подчеркнул вице-президент США.
Он отметил, что на мероприятии собрались лидеры "около 50 сильных наций", чтобы сказать – "никогда больше".
פסגת המנהיגים בירושלים | סגן נשיא ארה"ב מייק פנס: "היום אנו אבלים עם אלה שאבלים. אנו זוכרים את השמות, הפנים וההבטחה של ששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה, ומוקירים את אלו ששרדו" • צפו בדברים שאמר בטקס המרכזי לציון 75 שנה לשחרור אושוויץ ביד ושם pic.twitter.com/eP2uI4Vxcu