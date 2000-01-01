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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:24.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Положительные изменения в атмосфере: Россия хвалит Израиль Накануне прибытия большой российской официальной делегации в Израиль на Форум Памяти Холокоста российские официальные лица оптимистически оценивают перспективы освобождения Наамы Иссахар.

Форум по Холокосту в Иерусалиме: все подробности В четверг, 23 января, в мемориальном центре Яд Вашем состоялся Всемирный форум памяти Холокоста. На мероприятии выступили мировые лидеры, среди которых президент Израиля Реувен Ривлин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майк Пенс и другие.

Нетаниягу и Ганца позвали в Белый дом Вице-президент Соединенных Штатов Америки от имени президента США пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца в Белый дом для оглашения мирного плана, известного как "Сделка века".

Путин - матери Иссахар: Все будет хорошо После окончания встречи президента России Владимира Путина, премьер-министр Израиля Биньямина Нетаниягу и семьи Иссахар Путин сделал заявление.

"Израиль запретил геям усыновлять российских детей" Израильская либеральная общественность кипит от возмущения в связи с подписанием соглашения “препятствующего усыновлению российских детей членами общины LGBTQ“.


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