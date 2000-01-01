Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Форум по Холокосту в Иерусалиме: все подробности В четверг, 23 января, в мемориальном центре Яд Вашем состоялся Всемирный форум памяти Холокоста. На мероприятии выступили мировые лидеры, среди которых президент Израиля Реувен Ривлин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майк Пенс и другие.
Нетаниягу и Ганца позвали в Белый дом Вице-президент Соединенных Штатов Америки от имени президента США пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца в Белый дом для оглашения мирного плана, известного как "Сделка века".