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ЕС призвал Мьянму к ответу за притеснения нацменьшинств | Фото:24.01 07:07   MIGnews.com

ЕС призвал Мьянму к ответу за притеснения нацменьшинств

Мьянма должна ответить за грубые нарушения прав человека, совершенные ее силовиками в регионах, населенных нацменьшинствами.

Соответствующую позицию Европейского Союза в четверг, 23 января, озвучила Европейская внешнеполитическая служба.

ЕС принял к сведению постановление Международного Суда ООН в Гааге о временных мерах по делу о нарушении Мьянмой ее обязательств по Конвенции о геноциде, в частности, в отношении мусульманского меньшинства рохинджа.

Иск от имени Организации исламских государств (ОАГ) подала Гамбия на том основании, что предотвращение геноцида является "универсальным правовым долгом" всех стран.

"Мьянма, - говорится в заявлении ЕВС, - должна устранить коренные причины своих конфликтов в штате Ракхайн, а также в штатах Качин и Шан. Привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека и гуманитарного права, является необходимой частью этого процесса. Мьянма должна создать условия и способствовать добровольному, безопасному, достойному и устойчивому возвращению (из Бангладеш - ИФ) беженцев рохинджа в Мьянму".

Указанные судом временные меры предусматривают ответственность властей Мьянмы за грубые нарушения прав человека, совершенные некоторыми ее военнослужащими и силами безопасности, защиту всех гражданских лиц и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций.

Дело было рассмотрено в декабре прошлого года, и гражданский лидер Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи лично присутствовала на слушаниях в Гааге. Она просила отклонить иск. Она допускает, что отдельные военные преступления могли быть совершены против мусульман рохинджа, но беженцы преувеличивали злоупотребления.


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