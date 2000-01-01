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В Британии исключат трезубец из списка символов терроризма 23.01 21:17   MIGnews.com

В Британии исключат трезубец из списка символов терроризма

Британские правоохранители согласились исключить малый герб Украины из перечня экстремистских символов, представленного в антитеррористическое руководство силовиков.

В полиции отметили, что "у крайне правых групп есть история незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу контртеррористического управления британской полиции.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и у нас не было намерения никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении пресс-службы.


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