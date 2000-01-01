В Израиле осудили отказ Зеленского посетить Яд Вашем
Представители израильского мемориального комплекса "Яд Вашем" назвали отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, "отвратительной манипуляцией", а его поведение "циничным и сбивающим с толку".
"Президенту объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он предпринял такой шаг на мероприятии под названием "Помним Холокост, боремся с антисемитизмом", - об этом сообщает издание Israel Hayom.
"Это отвратительная манипуляция. Печально, что Зеленский так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира", - добавили представители комплекса.
Ранее Зеленский заявил, что он с украинской делегацией передали свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил.