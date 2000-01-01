Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











23.01 18:09   MIGnews.com

В Израиле осудили отказ Зеленского посетить Яд Вашем

Представители израильского мемориального комплекса "Яд Вашем" назвали отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, "отвратительной манипуляцией", а его поведение "циничным и сбивающим с толку".

"Президенту объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он предпринял такой шаг на мероприятии под названием "Помним Холокост, боремся с антисемитизмом", - об этом сообщает издание Israel Hayom.

"Это отвратительная манипуляция. Печально, что Зеленский так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира", - добавили представители комплекса.

Ранее Зеленский заявил, что он с украинской делегацией передали свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Иордания предостерегает Израиль
18:30
Глава генштаба Франци: "Мы не целуемся взасос"
17:27
Зеленский у Стены Плача помолился за мир в Украине
17:06
Отношения с Россией не мешают отношениям Турции и Запада
16:45
Путин: уроки истории стали объектами текущей конъюнктуры  
16:34
"Иран должен сражаться с США, как козел с волками"
16:13
Островитяне в Греции протестуют против лагерей для беженцев  
15:52
Барабанщик Aerosmith подал в суд на остальных участников
15:22
Ривлин: антисемитизм – злокачественная опухоль
15:10
Boeing 737 MAX возобновляют полеты летом 2020 года
14:58
Омбудсмен выполнила обещание Путина по Иссахар
14:36
Примирение между ХАМАСом и Саудовской Аравией
14:15
Путин: Россия возмущена попытками отрицать Холокост
14:05
Нетаниягу: компромиссов с режимами фанатиков не будет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus