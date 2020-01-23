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Форум по Холокосту в Иерусалиме: все подробности | Фото:23.01 15:43   MIGnews.com

Форум по Холокосту в Иерусалиме: все подробности

В четверг, 23 января, в мемориальном центре Яд Вашем стартовал Всемирный форум памяти Холокоста.

Церемонию, на которую съехались мировые лидеры, открыл президент Израиля Реувен Ривлин.

"Еврейский народ знает, что, если мы не будем помнить, история может вновь повториться. Антисемитизм не ограничивается только евреями. Расизм и антисемитизм – это злокачественная опухоль, которая разрушает народы и целые страны, и никакая демократия и никакое общество не защищены от этого. Израиль больше не является жертвой. Мы всегда будем защищать себя и своих людей", – отметил Ривлин.


Он поблагодарил всех присутствующих за приверженность безопасности евреев по всему миру, особенно в эти трудные дни.

"Вместе мы будем продолжать бороться с антисемитизмом, расизмом и отрицанием Холокоста, будем продолжать учить наших дочерей и детей запоминать и исследовать, чтобы история не повторилась", – добавил президент.

Следом на сцену вышел премьер-министр Биньямин Нетаниягу, припомнивший, как мир "отвернулся от Израиля" десятки лет назад.

"Израиль благодарен за жертву, принесенную союзниками во время Второй мировой войны. Без этой жертвы сегодня не было бы выживших", – сказал он.

По словам израильского премьера, около 80 лет назад, когда еврейский народ столкнулся с истреблением, "мир отвернулся". "Еврейский народ усвоил уроки Холокоста", – подчеркнул он.

Материал будет дополняться



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