Форум по Холокосту в Иерусалиме: все подробности

"Еврейский народ знает, что, если мы не будем помнить, история может вновь повториться. Антисемитизм не ограничивается только евреями. Расизм и антисемитизм – это злокачественная опухоль, которая разрушает народы и целые страны, и никакая демократия и никакое общество не защищены от этого. Израиль больше не является жертвой. Мы всегда будем защищать себя и своих людей", – отметил Ривлин.
פסגת המנהיגים בירושלים | נשיא המדינה @ruvirivlin: "אנחנו זוכרים כי אנחנו מבינים שאם לא זוכרים ההיסטוריה חוזרת. אנטישמיות לא עוצרת ביהודים. אנטישמיות וגזענות הן מחלה ממארת, שהורסת ומפרקת חברות ומדינות מבפנים, ואף חברה ואף דמוקרטיה לא חסינה מפניהן" • צפו בדברים pic.twitter.com/VPI25pRzf3
Он поблагодарил всех присутствующих за приверженность безопасности евреев по всему миру, особенно в эти трудные дни.
"Вместе мы будем продолжать бороться с антисемитизмом, расизмом и отрицанием Холокоста, будем продолжать учить наших дочерей и детей запоминать и исследовать, чтобы история не повторилась", – добавил президент.
Следом на сцену вышел премьер-министр Биньямин Нетаниягу, припомнивший, как мир "отвернулся от Израиля" десятки лет назад.
"Израиль благодарен за жертву, принесенную союзниками во время Второй мировой войны. Без этой жертвы сегодня не было бы выживших", – сказал он.
По словам израильского премьера, около 80 лет назад, когда еврейский народ столкнулся с истреблением, "мир отвернулся". "Еврейский народ усвоил уроки Холокоста", – подчеркнул он.