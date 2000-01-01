23.01 17:27 MIGnews.com

Зеленский у Стены Плача помолился за мир в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский возле Стены Плача в Иерусалиме помолился за мир в Украине.Молитву прочитал главный раввин Киева и Украины, глава Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.Также к молитве присоединился главный раввин Стены Плача Шмуель Рабинович."Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - подчеркнул Зеленский.