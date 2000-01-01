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Зеленский у Стены Плача помолился за мир в Украине 23.01 17:27   MIGnews.com

Зеленский у Стены Плача помолился за мир в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский возле Стены Плача в Иерусалиме помолился за мир в Украине.

Молитву прочитал главный раввин Киева и Украины, глава Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также к молитве присоединился главный раввин Стены Плача Шмуель Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - подчеркнул Зеленский.


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