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Ривлин: антисемитизм – злокачественная опухоль | Фото:23.01 15:22   MIGnews.com

Ривлин: антисемитизм – злокачественная опухоль

В четверг, 23 января, президент Израиля Реувен Ривлин открыл мемориал жертвам блокады Ленинграда.

Соответствующее мероприятие состоялось в мемориальном центре Яд Вашем в рамках Международного форума памяти Холокоста.

"Немецкая армия ждала, когда дух ленинградцев будет сломлен, и город сдастся, но этого не было в планах Матери-России. День снятия блокады Ленинграда – совместная дата в нашей истории наряду с освобождением лагеря смерти Освенцим", – сказал Ривлин.

По его словам, Вторая мировая война является в Израиле синонимом событий Катастрофы, во время которой было уничтожено шесть миллионов человек.

"Сегодня нам дано право отдать дань уважения гражданам бывшего Советского Союза, которые находятся с нами. Нам дано право вместе стоять в столице Израиля, открывать памятник павшим в войне и отдавать честь мужеству выживших", – подчеркнул Ривлин.

Президент Израиля напомнил, что демократия не должна восприниматься людьми, как должное.

"Еврейский народ знает, что, если мы не будем помнить, история может повториться. Антисемитизм не ограничивается только евреями. Расизм и антисемитизм – это злокачественная опухоль, которая разрушает народы и страны, и никакая демократия и никакое общество не защищены от этого. Израиль больше не является жертвой. Мы всегда будем защищать себя и своих людей", – отметил Ривлин.




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