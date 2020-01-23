Омбудсмен выполнила обещание Путина по Иссахар

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила колонию в подмосковном поселке Новое Гришино, где содержится приговоренная к 7,5 годам лишения свободы Наама Иссахар.
Визит омбудсмена состоялся после того, как президент России Владимир Путин пообещал матери Иссахар и премьер-министру Израиля, что она обязательно навестит девушку.
"Если ей понадобиться моя помощь в составлении ходатайства, связанного с помилованием или условно-досрочном освобождением, при условии, если ее характеристика и соблюдение наших правил нахождения в пенитенциарной системе будут удовлетворительными, конечно, готова буду помочь", – позже заявила Москалькова журналистам.