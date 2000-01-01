23.01 19:32 MIGnews.com
Мать Иссахар: Путин пообещал вернуть дочку домой
Президент России Владимир Путин пообещал вернуть приговоренную на 7,5 лет тюрьмы Нааму Иссахар на родину.
Об этом по итогам переговоров рассказала мать израильтянки Яффа Иссахар, передает "Аруц Шева
".
"До сих пор неизвестна дата, когда она будет освобождена, однако Путин пришел к соглашению с премьер–министром", – поделилась женщина.
По ее словам, Путин "пообещал, что привезет ее дочку". По словам Яффы, она вернется в Москву уже в пятницу.
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