Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мать Иссахар: Путин пообещал вернуть дочку домой | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля23.01 19:32   MIGnews.com

Мать Иссахар: Путин пообещал вернуть дочку домой

Президент России Владимир Путин пообещал вернуть приговоренную на 7,5 лет тюрьмы Нааму Иссахар на родину.

Об этом по итогам переговоров рассказала мать израильтянки Яффа Иссахар, передает "Аруц Шева".

"До сих пор неизвестна дата, когда она будет освобождена, однако Путин пришел к соглашению с премьер–министром", – поделилась женщина.

По ее словам, Путин "пообещал, что привезет ее дочку". По словам Яффы, она вернется в Москву уже в пятницу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:40
"Хизбалла" завершает "захват Ливана"
20:38
Израиль подвергся ракетному обстрелу
20:27
Пенс и Нетаниягу посетили Стену плача  
20:24
Ракетная тревога в кибуце Нир-Ам
20:14
Впервые президентом Греции стала женщина
20:01
Пенс призвал мир противостоять Ирану
19:53
РФ начала производство комплексов С-400 для Индии
18:50
Иордания предостерегает Израиль
18:30
Глава генштаба Франци: "Мы не целуемся взасос"
18:09
В Израиле осудили отказ Зеленского посетить Яд Вашем
17:27
Зеленский у Стены Плача помолился за мир в Украине
17:06
Отношения с Россией не мешают отношениям Турции и Запада
16:45
Путин: уроки истории стали объектами текущей конъюнктуры  
16:34
"Иран должен сражаться с США, как козел с волками"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus