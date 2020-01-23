23.01 14:15 MIGnews.com

Путин: Россия возмущена попытками отрицать Холокост

פסגת המנהיגים בירושלים | נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין: "גם ברוסיה מודאגים מהניסיונות להכחיש את השואה, לשכתב את ההסיטוריה ולנקות את שמם של הפושעים והרוצחים" • צפו בדברים שאמר בטקס חנוכת האנדרטה למצור על לנינגרד pic.twitter.com/Rcg5wkS6Fr — חדשות 13 (@newsisrael13) January 23, 2020

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В четверг, 23 января, в Иерусалиме состоялось торжественное открытие монумента "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.На церемонии открытия приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, мэр Иерусалима Моше Леон, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, блокадники и ветераны Второй мировой войны."В истории немало примеров невиданной стойкости жертвенных подвигов масштабных человеческих трагедий. Но блокада Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя. Из поколения в поколение передается священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей", – сказал Путин.Он подчеркнул, что о блокаде Ленинграда знает весь мир, однако ни документы, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вытерпели люди. Российский лидер добавил, что знает о тех событиях не понаслышке, поскольку его отец защищал страну на фронте, а мама была в блокадном городе и потеряла там ребенка."Памятник, который мы сегодня открыли, это символ нашей глубокой общей памяти. Идея его создания принадлежит неравнодушным представителям израильской общественности, ветеранам войны, а создали его при содействии властей Петербурга и Иерусалима. Хотел бы с признанием отметить, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны", – подчеркнул Путин.