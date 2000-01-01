23.01 13:33 MIGnews.com
Рухани: Иран не стремится обладать ядерным оружием
Президент Ирана Хасан Рухани призвал европейские страны не повторять "ошибки" США.
Речь шла о вероятном выходе из Венских соглашений по поводу ядерной программы.
"Мы никогда не стремились обладать ядерным оружием. С договором или без него, мы не будем к нему стремиться и в будущем", – подчеркнул Рухани.
Он обратился к европейским странам, подчеркнув, что Тегеран остается в ядерном договоре.
"Мы хотим его сохранить. Даже постепенный выход из него соответствует тексту договора. Если из него выйдете вы, вам придется нести за это полную ответственность", – отметил Рухани.
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