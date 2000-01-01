23.01 13:33 MIGnews.com

Рухани: Иран не стремится обладать ядерным оружием

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Ирана Хасан Рухани призвал европейские страны не повторять "ошибки" США.Речь шла о вероятном выходе из Венских соглашений по поводу ядерной программы."Мы никогда не стремились обладать ядерным оружием. С договором или без него, мы не будем к нему стремиться и в будущем", – подчеркнул Рухани.Он обратился к европейским странам, подчеркнув, что Тегеран остается в ядерном договоре."Мы хотим его сохранить. Даже постепенный выход из него соответствует тексту договора. Если из него выйдете вы, вам придется нести за это полную ответственность", – отметил Рухани.