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Рухани: Иран не стремится обладать ядерным оружием | Фото:23.01 13:33   MIGnews.com

Рухани: Иран не стремится обладать ядерным оружием

Президент Ирана Хасан Рухани призвал европейские страны не повторять "ошибки" США.

Речь шла о вероятном выходе из Венских соглашений по поводу ядерной программы.

"Мы никогда не стремились обладать ядерным оружием. С договором или без него, мы не будем к нему стремиться и в будущем", – подчеркнул Рухани.

Он обратился к европейским странам, подчеркнув, что Тегеран остается в ядерном договоре.

"Мы хотим его сохранить. Даже постепенный выход из него соответствует тексту договора. Если из него выйдете вы, вам придется нести за это полную ответственность", – отметил Рухани.


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