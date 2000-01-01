23.01 12:24 MIGnews.com

Боливар не выдержит троих

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А давайте прагматично оставим на время наши идеологические разногласия и займемся практической футурологией. Не в части гаданий и фантастических предположений, а на основе вполне научных демографических и экономических расчетов.На кого в обозримом будущем падет основное бремя производства валового продукта, кто будет служить в армии, какие кадры и какой уровень образования нам нужны для конкурентоспособности страны в экономике и обороне в высокотехнологичном XXI веке?Кадры по-прежнему решают все. Научные исследования института «Шореш» весьма красноречивы.Если в 2015 году, по данным ЦСУ, ультраортодоксы составляли 19% населения Израиля, светские и умеренно религиозные 56%, арабы 25%, то к 2065 году в соответствии с демографическими тенденциями ситуация будет совсем иной. Харедим составят почти половину населения (49%), арабы 15%, а светские и умерено религиозные – 35%.Я понимаю, что для политиков-однодневок, занятых сиюминутным выживанием, 2065 год звучит эфемерно. Их не будет. Но государство Израиль будет, и в нем жить нашим внукам и правнукам.Уже сегодня производительный сектор скукоживается до критических размеров. Налоги платят всего 38% израильтян трудоспособного возраста. Они на своих плечах тянут все государство. Это я говорю тем фаталистам, кто предлагает решать проблемы по мере их поступления.У нас всегда перед глазами красная лампочка – проблема безопасности страны. А кому, даже не 2065 году, а в 2040-45, ковать щит нашей безопасности? Служба в современной армии и работа на высокотехнологичных оборонных предприятиях даже на самых рядовых должностях требуют как минимум полного аттестата зрелости. У госбюджета один источник поступлений – налоги работающих граждан, и с этих собранных налогов мы платим пенсии и пособия малоимущим. Какие налоги можно собрать с людей, не способных работать на современном производстве?! Им попросту уровень образования не позволяет.Знаете, у нас во многих местах на периферии были созданы зоны хай-тека, чтобы решить проблему занятости местного населения. А квалифицированных рабочих, инженеров и техников на месте не нашли и вынуждены возить их из крупных городов. Потому что не учли, вернее, закрыли глаза на демографическую картину этих городов развития. Обстановка там такая, что квалифицированные кадры предпочитают в них не селиться, а те, что были, бегут. Классический пример – некогда процветающий город Арад, который заполонили гурские хасиды.Согласно данным Центрального статистического бюро, на рынке труда сегодня заняты менее 60% ульраортодоксов. Всего 12% представителей этого сектора получают среднее образование и не слишком конкурентоспособны на рынке труда. А если учесть ситуацию в арабском секторе, представители которого платят налогов в десятки раз меньше, чем получают пособий, то начинаешь понимать, что уже сейчас ситуация критическая.Эта демографическая угроза такой нарастающей силы, что вызовы в сфере безопасности уходят на второй план. Вернее, последнюю будет некем решать. Самая серьезная угроза существованию Государства Израиль с момента его основания.Казалось бы, правительство в такой ситуации должно заняться именно этим вопросом. Однако, перманентно переходное правительство озабочено исключительно проблемой своего выживания. Союзами с ультраортодоксальными партиями, которые они укрепляют беспрецедентными перебросками гигантских сумм на их бюджеты. Ганц нервно курит в сторонке и обещает, придя к власти, быть еще сговорчивее и щедрее.На фоне сокращений бюджета Нетаниягу собирает экстренное совещание, чтобы найти способ перевести 400 миллионов шекелей ультраортодоксальным партиям. Моше Гафни объясняет, что бюджет ешив - это нечто совершенно иное. «Для них необходимо изыскать бюджетный источник, потому что нельзя оставлять ешивы в таком положении». «С точки зрения мира Торы положение совершенно критическое, и я надеюсь, что, с Б-жьей помощью, скоро найдется решение и для этого бюджета, и будет сформировано дружелюбное правительство, чтобы можно было перевести деньги в бюджет ешив ретроактивно, с января и далее. Это уже зависит от нас».С душой разобрались, а как от этого пострадает тело – производящие национальный продукт Израиль те самые 38 процента работающего населения?В прошлом годуАрмия ешиботников требует денег. Десятки раз у нас писали, что они отдают половину своей стипендии руководству ешивы, годами в ней числятся и работают по-черному. Пособия на многодетные семьи, субсидированные детские сады, горячие завтраки в школах и прочие пряники и коврижки зависят напрямую от влияния партии Яхадут а-Тора, ее фракций Агудат Исраэль и Дегель ха-Тора, возглавляемых, соответственно, Лицманом и Гафни. Последний, замечу, председатель финансовой комиссии Кнессета. Аналогичные цели преследует партия ШАС, у которой свои ешивы и своя система образования Эль-ха-Мааян. Для работающих 38 процентов трудоспособного населения Израиля важны не теологические различия религиозных школ «Дегель ха-Тора», «Агутат Исраэль» и «ШАС», а удручающая «безбагрутность» их выпускников.Лидеры харедим совершенно сознательно лишают свою паству возможности выбора. Необразованными массами, целиком и полностью зависимыми от ультраортодоксальной системы благотворительности и социальных пособий, гораздо проще управлять. Не позволяя детям получать элементарное образование, они лишают их будущего. Детей харедим не спрашивают, хотят ли они себе подобной жизни. Эту жизнь им попросту навязывают.Почему в «Еврействе торы» такое неприятие армейской службы? Да потому, что отслужившие харедим находят себе место в жизни и перестают зависеть от подачек.В арабском секторе тоже решительно выступают даже против альтернативной службы. Система «бонусов» для отслуживших позволяет получить образование и устроиться на достойную работу. Не зависеть от депутатов «Объединенного арабского списка».А вы заметили, как дружно голосуют наши ультраотодоксальные партии вместе с арабским списком по всем социальным вопросам, касающихся пособий и субсидий таких разных секторов?Это одна из причин, почему НДИ встала на пути религиозных партий, которые стремятся законсервировать подобное положение. Они руководствуются сиюминутными политическими интересами и электоральными соображениями, ставя под угрозу существование государства. Поэтому столь важна тема всеобщего призыва - подавляющее большинство молодых представителей ультраортодоксального сектора, прошедших армейскую службу, работают.На правах рекламыФото: Yonatan Sindel/Flash90