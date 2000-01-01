Боливар не выдержит троих

Лидеры харедим совершенно сознательно лишают свою паству возможности выбора. Необразованными массами, целиком и полностью зависимыми от ультраортодоксальной системы благотворительности и социальных пособий, гораздо проще управлять.
А давайте прагматично оставим на время наши идеологические разногласия и займемся практической футурологией. Не в части гаданий и фантастических предположений, а на основе вполне научных демографических и экономических расчетов.
На кого в обозримом будущем падет основное бремя производства валового продукта, кто будет служить в армии, какие кадры и какой уровень образования нам нужны для конкурентоспособности страны в экономике и обороне в высокотехнологичном XXI веке?
Кадры по-прежнему решают все. Научные исследования института «Шореш» весьма красноречивы.
Если в 2015 году, по данным ЦСУ, ультраортодоксы составляли 19% населения Израиля, светские и умеренно религиозные 56%, арабы 25%, то к 2065 году в соответствии с демографическими тенденциями ситуация будет совсем иной. Харедим составят почти половину населения (49%), арабы 15%, а светские и умерено религиозные – 35%.
Я понимаю, что для политиков-однодневок, занятых сиюминутным выживанием, 2065 год звучит эфемерно. Их не будет. Но государство Израиль будет, и в нем жить нашим внукам и правнукам.
Уже сегодня производительный сектор скукоживается до критических размеров. Налоги платят всего 38% израильтян трудоспособного возраста. Они на своих плечах тянут все государство. Это я говорю тем фаталистам, кто предлагает решать проблемы по мере их поступления.
У нас всегда перед глазами красная лампочка – проблема безопасности страны. А кому, даже не 2065 году, а в 2040-45, ковать щит нашей безопасности? Служба в современной армии и работа на высокотехнологичных оборонных предприятиях даже на самых рядовых должностях требуют как минимум полного аттестата зрелости. У госбюджета один источник поступлений – налоги работающих граждан, и с этих собранных налогов мы платим пенсии и пособия малоимущим. Какие налоги можно собрать с людей, не способных работать на современном производстве?! Им попросту уровень образования не позволяет.
Знаете, у нас во многих местах на периферии были созданы зоны хай-тека, чтобы решить проблему занятости местного населения. А квалифицированных рабочих, инженеров и техников на месте не нашли и вынуждены возить их из крупных городов. Потому что не учли, вернее, закрыли глаза на демографическую картину этих городов развития. Обстановка там такая, что квалифицированные кадры предпочитают в них не селиться, а те, что были, бегут. Классический пример – некогда процветающий город Арад, который заполонили гурские хасиды.
Согласно данным Центрального статистического бюро, на рынке труда сегодня заняты менее 60% ульраортодоксов. Всего 12% представителей этого сектора получают среднее образование и не слишком конкурентоспособны на рынке труда. А если учесть ситуацию в арабском секторе, представители которого платят налогов в десятки раз меньше, чем получают пособий, то начинаешь понимать, что уже сейчас ситуация критическая.
Эта демографическая угроза такой нарастающей силы, что вызовы в сфере безопасности уходят на второй план. Вернее, последнюю будет некем решать. Самая серьезная угроза существованию Государства Израиль с момента его основания.
Казалось бы, правительство в такой ситуации должно заняться именно этим вопросом. Однако, перманентно переходное правительство озабочено исключительно проблемой своего выживания. Союзами с ультраортодоксальными партиями, которые они укрепляют беспрецедентными перебросками гигантских сумм на их бюджеты. Ганц нервно курит в сторонке и обещает, придя к власти, быть еще сговорчивее и щедрее.
На фоне сокращений бюджета Нетаниягу собирает экстренное совещание, чтобы найти способ перевести 400 миллионов шекелей ультраортодоксальным партиям. Моше Гафни объясняет, что бюджет ешив - это нечто совершенно иное. «Для них необходимо изыскать бюджетный источник, потому что нельзя оставлять ешивы в таком положении». «С точки зрения мира Торы положение совершенно критическое, и я надеюсь, что, с Б-жьей помощью, скоро найдется решение и для этого бюджета, и будет сформировано дружелюбное правительство, чтобы можно было перевести деньги в бюджет ешив ретроактивно, с января и далее. Это уже зависит от нас».
С душой разобрались, а как от этого пострадает тело – производящие национальный продукт Израиль те самые 38 процента работающего населения?
В прошлом году бюджет ешив побил рекорд, составив 1 млрд. 224 млн. шекелей.
Армия ешиботников требует денег. Десятки раз у нас писали, что они отдают половину своей стипендии руководству ешивы, годами в ней числятся и работают по-черному. Пособия на многодетные семьи, субсидированные детские сады, горячие завтраки в школах и прочие пряники и коврижки зависят напрямую от влияния партии Яхадут а-Тора, ее фракций Агудат Исраэль и Дегель ха-Тора, возглавляемых, соответственно, Лицманом и Гафни. Последний, замечу, председатель финансовой комиссии Кнессета. Аналогичные цели преследует партия ШАС, у которой свои ешивы и своя система образования Эль-ха-Мааян. Для работающих 38 процентов трудоспособного населения Израиля важны не теологические различия религиозных школ «Дегель ха-Тора», «Агутат Исраэль» и «ШАС», а удручающая «безбагрутность» их выпускников.
Лидеры харедим совершенно сознательно лишают свою паству возможности выбора. Необразованными массами, целиком и полностью зависимыми от ультраортодоксальной системы благотворительности и социальных пособий, гораздо проще управлять. Не позволяя детям получать элементарное образование, они лишают их будущего. Детей харедим не спрашивают, хотят ли они себе подобной жизни. Эту жизнь им попросту навязывают.
Почему в «Еврействе торы» такое неприятие армейской службы? Да потому, что отслужившие харедим находят себе место в жизни и перестают зависеть от подачек.
В арабском секторе тоже решительно выступают даже против альтернативной службы. Система «бонусов» для отслуживших позволяет получить образование и устроиться на достойную работу. Не зависеть от депутатов «Объединенного арабского списка».
А вы заметили, как дружно голосуют наши ультраотодоксальные партии вместе с арабским списком по всем социальным вопросам, касающихся пособий и субсидий таких разных секторов?
Это одна из причин, почему НДИ встала на пути религиозных партий, которые стремятся законсервировать подобное положение. Они руководствуются сиюминутными политическими интересами и электоральными соображениями, ставя под угрозу существование государства. Поэтому столь важна тема всеобщего призыва - подавляющее большинство молодых представителей ультраортодоксального сектора, прошедших армейскую службу, работают.