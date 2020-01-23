23.01 11:54 MIGnews.com

Путин-Ривлину: Холокост – наша общая трагедия

פוטין בפגישה עם ריבלין: "אנחנו רואים את המאמצים של ישראל לשמירת זיכרון מלחמת העולם השנייה. השואה היא הטרגדיה המשותפת שלנו. להתנגד לתופעה של אנטישמיות זה משמעותי עבורנו"@mayarachlin pic.twitter.com/U88xqvmi8Q — כאן חדשות (@kann_news) January 23, 2020

הנסיך צ'ארלס והנשיא ראובן ריבלין נטעו עץ בגינת הנשיא, כאות לידידות בין העמים@uriyaelk pic.twitter.com/aOfvFkdqds — כאן חדשות (@kann_news) January 23, 2020

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Президент Израиля Реувен Ривлин встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.Глава Кремля прибыл в Израиль на Международный форум памяти Холокоста.Ривлин приветствовал российского коллегу в Иерусалиме. Путин же в свою очередь отметил большой вклад Израиля в сохранение памяти о Второй мировой войне."Мы видим усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне. Холокост – наша общая трагедия. Для нас важно противостоять явлению антисемитизма", – сказал Путин.Также Ривлин принял в резиденции наследника британского престола принца Чарльза. Он выразил надежду, что мать монаршей особы, королева Елизавета II, также сможет посетить Израиль.В рамках встречи принц Чарльз и Ривлин вместе посадили дерево в саду президентской резиденции. Президент Израиля рассказал, что родился еще во времена Британского мандата и помнит, как учился в школе, когда мать принца стала королевой.