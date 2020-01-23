Путин-Ривлину: Холокост – наша общая трагедия

Президент Израиля Реувен Ривлин встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.
Глава Кремля прибыл в Израиль на Международный форум памяти Холокоста.
Ривлин приветствовал российского коллегу в Иерусалиме. Путин же в свою очередь отметил большой вклад Израиля в сохранение памяти о Второй мировой войне.
"Мы видим усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне. Холокост – наша общая трагедия. Для нас важно противостоять явлению антисемитизма", – сказал Путин.
פוטין בפגישה עם ריבלין: "אנחנו רואים את המאמצים של ישראל לשמירת זיכרון מלחמת העולם השנייה. השואה היא הטרגדיה המשותפת שלנו. להתנגד לתופעה של אנטישמיות זה משמעותי עבורנו"@mayarachlinpic.twitter.com/U88xqvmi8Q
Также Ривлин принял в резиденции наследника британского престола принца Чарльза. Он выразил надежду, что мать монаршей особы, королева Елизавета II, также сможет посетить Израиль.
В рамках встречи принц Чарльз и Ривлин вместе посадили дерево в саду президентской резиденции. Президент Израиля рассказал, что родился еще во времена Британского мандата и помнит, как учился в школе, когда мать принца стала королевой.