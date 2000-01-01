23.01 12:43 MIGnews.com

"Призыв с 18 лет будет добровольным", - министр обороны

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире одного из украинских телеканалов пояснил вопрос о призыве на военную службу с 18 лет.Загороднюк рассказал, что призыв с 18-19 лет будет добровольным, а с 20 - уже обязательным."Хотел бы прояснить вопрос о "призыве с 18 лет". Это прописано в законе, но последние годы у нас было по 20, это урегулировано соответствующими указами президента. Мы имели ситуацию, когда юноши хотели вступить в ряды Вооруженных сил, пойти на срочную службу. Но мы не могли их принять, потому что можно было брать только с 20 лет. Мы сделали так, чтобы эта возможность была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20 лет это будет обязательно, с 18-19 – добровольно", – рассказал Андрей Загороднюк.