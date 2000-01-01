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Польша осуждает Форум по Холокосту в Иерусалиме | Фото:23.01 11:38   MIGnews.com

Польша осуждает Форум по Холокосту в Иерусалиме

Президент Польши Анджей Дуда осудил проведение Международного форума памяти Холокоста в Иерусалиме.

Соответствующее заявление он сделал государственной радиостанции, передает "Аруц Шева".

В частности, Дуда заявил, что церемония в мемориальном центре "Яд Вашем" является попыткой создать альтернативу мероприятиям в музее "Аушвиц-Биркенау".

Польша бойкотирует мероприятие, поскольку Дуде не позволили выступить из-за запланированной речи президента России Владимира Путина, с которым он вступил в дискуссию по поводу Второй мировой войны.


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