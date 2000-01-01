23.01 11:38 MIGnews.com

Польша осуждает Форум по Холокосту в Иерусалиме

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Президент Польши Анджей Дуда осудил проведение Международного форума памяти Холокоста в Иерусалиме.Соответствующее заявление он сделал государственной радиостанции, передает "Аруц Шева".В частности, Дуда заявил, что церемония в мемориальном центре "Яд Вашем" является попыткой создать альтернативу мероприятиям в музее "Аушвиц-Биркенау".Польша бойкотирует мероприятие, поскольку Дуде не позволили выступить из-за запланированной речи президента России Владимира Путина, с которым он вступил в дискуссию по поводу Второй мировой войны.