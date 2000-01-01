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`Мы совсем свихнулись из-за Иссахар` 23.01 11:20   MIGnews.com

"Мы совсем свихнулись из-за Иссахар"

Журналист 13-го канала Акива Новик прокомментировал ажиотаж, вызванный переговорами об освобождении Наамы Иссахар и серией уступок России, на которые ради этого готов Израиль.

Новик заявил: “Только государство в состоянии дикого психоза готово заложить свои политические интересы ради одного заключенного, пусть даже политического заключенного. Со всей симпатией к Нааме Иссахар, мы совершенно свихнулись, все это вышло за рамки любых пропорций”.

Новик продолжил: "В таком политическом событии, в нашей войне за создание образа памяти  Холокоста, Иссахар - маленькая деталь в большой картине. И наши политики и,(в особенности) наши журналисты сходят с ума. Все сотрудники СМИ, имеющие дело с Иссахар подлежат немедленной принудительной госпитализации”.


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