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`Иран должен сражаться с США, как козел с волками` | Фото:23.01 16:34   MIGnews.com

"Иран должен сражаться с США, как козел с волками"

Шиитский священнослужитель Ахмад Аламолода призвал Иран сражаться с Америкой.

Такое заявление он сделал во время пятничной проповеди в иранском городе Мешхед.

По словам Аламолода, иранские ракеты большой дальности могут поразить любые военные базы США.

Он сравнил Иран со "стадом "овец", которое подверглось нападению "хищного волка" – Соединенных Штатов.

Шиитский священник добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) собирается стереть "структуру высокомерия" с лица Земли. Он считает, что Иран должен сражаться с Америкой, как "козел сражается с волками".




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