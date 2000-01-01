23.01 16:34 MIGnews.com

"Иран должен сражаться с США, как козел с волками"

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Шиитский священнослужитель Ахмад Аламолода призвал Иран сражаться с Америкой.Такое заявление он сделал во время пятничной проповеди в иранском городе Мешхед.По словам Аламолода, иранские ракеты большой дальности могут поразить любые военные базы США.Он сравнил Иран со "стадом "овец", которое подверглось нападению "хищного волка" – Соединенных Штатов.Шиитский священник добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) собирается стереть "структуру высокомерия" с лица Земли. Он считает, что Иран должен сражаться с Америкой, как "козел сражается с волками".