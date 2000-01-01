Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В феврале Помпео посетит Беларусь 23.01 12:58   MIGnews.com

В феврале Помпео посетит Беларусь

Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля. Визит госсекретаря США в Беларуси станет первым за всю историю отношений двух стран, эту информацию подтвердили в пресс-службе МИД Беларуси.

Рабочий визит Помпео в Беларусь планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке, пишет RFERL.

Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намерены обсудить весь спектр белорусско-американских отношений и региональной безопасности.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:12
Вирус-убийца из Китая: назван возможный источник
12:53
Трое задержаны за запуск квадрокоптеров над шоссе №1
12:43
"Призыв с 18 лет будет добровольным", - министр обороны
12:40
Отличник президента ограбил банк в Кирьят-Бялик
12:40
В Китае устанавливают палатки для изоляции заражённых
12:26
Иран готов выйти из ядерной сделки из-за Европы
12:09
Аббас попросил Макрона признать "Палестину"
11:54
Путин-Ривлину: Холокост – наша общая трагедия
11:38
Польша осуждает Форум по Холокосту в Иерусалиме
11:28
Путин - матери Иссахар: Все будет хорошо
11:20
"Мы совсем свихнулись из-за Иссахар"
11:06
Из Газы прилетел футбольный мяч со взрывчаткой
10:35
Ривлин: отношения с США прочны, как никогда
10:23
Видео: Нетаниягу встретил Путина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus