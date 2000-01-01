В феврале Помпео посетит Беларусь

Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля. Визит госсекретаря США в Беларуси станет первым за всю историю отношений двух стран, эту информацию подтвердили в пресс-службе МИД Беларуси.
Рабочий визит Помпео в Беларусь планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке, пишет RFERL.
Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намерены обсудить весь спектр белорусско-американских отношений и региональной безопасности.