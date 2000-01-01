23.01 10:23 MIGnews.com

Видео: Нетаниягу встретил Путина

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вместе с супругой Сарой встретили президента России Владимира Путина в резиденции.Соответствующее видео опубликовали на YouTube канале главы правительства.Глава Кремля получил теплый прием. В ближайшее время начнётся официальная встреча лидеров двух государств."Я приветствую нашего большого друга Президента Владимира Путина. Сара и я рады снова принять вас в нашем доме, здесь, в Иерусалиме, и поблагодарить вас за прочную связь между Россией и Израилем, которая служит нашим народам, нашим государствам, миру и стабильности в регионе. Добро пожаловать в Иерусалим", – сказал Нетаниягу.Путин, в свою очередь, ответил, что регулярно работает с премьер-министром Израиля, чтобы укреплять отношения двух стран."Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, я хотел поблагодарить вас за приглашение. Мы регулярно и очень плотно работаем вместе с премьер-министром. Давно договорились о визите в Израиль. Уверен, что это поможет в продвижении наших двусторонних отношений. И конечно, у нас большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста. Хочу поблагодарить вас, премьер-министр, и хочу поблагодарить вашу супругу. Сара, спасибо Вам за приглашение и за гостеприимство", – ответил российский лидер.