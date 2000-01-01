23.01 10:23 MIGnews.com

Зеленский уступил свое место на форуме памяти Холокоста

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Владимир Зеленский прибыл в Израиль на форум памяти Холокоста.На своей странице в Facebook президент Украины рассказал, что он с украинской делегацией передали свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил."Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста ограничено количество мест и на него трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно", - написал Зеленский.Президент Украины подчеркнул, что все запланированные им встречи состоятся, но "на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает"."Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - сказал президент.