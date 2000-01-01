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Впервые президентом Греции стала женщина 23.01 20:14   MIGnews.com

Впервые президентом Греции стала женщина

Парламент Греции избрал бывшего главу Государственного совета (Верховного административного суда) Катерину Сакелларопулу следующим президентом страны.

Должность президента в Греции - в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

63-летняя Сакелларопулу получила поддержку 261 законодателя из 300 членов парламента. Ее поддержали законодатели от правящей партии "Новая демократия", левая оппозиция "СИРИЗА" и левоцентристское движение "Альянс за перемены", пишет TheGuardian.

Она будет находиться в должности 5 лет. Срок его полномочий начнется с 13 марта, когда закончатся полномочия действующего президента Прокописа Павлопулоса.


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