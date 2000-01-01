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Ривлин: связи с США прочны как никогда | Фото:23.01 10:35   MIGnews.com

Ривлин: отношения с США прочны, как никогда

Утром, 23 января, президент Израиля Реувен Ривлин принял в Иерусалиме спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает издание Walla.

Уточняется, что Пелоси и другие конгрессмены прибыли в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста.

"Отношения Израиля и США прочны, как никогда прежде. Они не зависят от политических позиций и опираются на глубокую внутреннюю связь между израильским и американским народами", – сказал Ривлин Пелоси.


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