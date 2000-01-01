23.01 09:21 MIGnews.com

Дэвид Кэмерон называет именем Бориса Джонсона дичь

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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон настолько разочаровался в своих бывших соратниках – Борисе Джонсоне и Майкле Гоуве - что, охотясь на фазанов (экс-премьер является известным любителем стрельбы по птицам), называет дичь их именами.Об этом бывший глава британского правительства заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Я использовал освободившееся время, чтобы вернуться к стрельбе. Выяснилось, что, пристрелив парочку Борисов и Майклов, я чувствую себя намного лучше", — ответил он на вопрос о том, как он проводит досуг, покинув политику.Напомним, что его преемница Тереза Мэй назначила активных сторонников "Брексита" Джонсона и Гоува высокопоставленными членами правительства – первый возглавил министерство иностранных дел, а второй – Минюст.Однако именно из-за поддержки выхода из Евросоюза Дэвид Кэмерон считает этих политиков предателями, так как он верил, что они сохранят лояльность его позиции на референдуме. Напомним, что экс-премьер агитировал за то, чтобы Соединенное Королевство осталось в ЕС.