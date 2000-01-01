Иран готов при отказе Трампа вернуться к ядерной программе
Руководство Ирана готово к возобновлению деятельности в сфере ядерного оружия, если президент США Дональд Трамп откажется от сделки с международными посредниками, заявил глава организации по ядерной энергетике страны Али Акбар Салехи, передает CBC.
"Мы легко можем быстро возобновить работу и вернуться не только к тому уровню, на котором находились раньше, но и на гораздо более высокий уровень, с технологической точки зрения", — сказал он.
Он отметил, что не хочет "принимать решение в таком ключе", но готов к подобному ходу событий.
Ранее глава МИД Ирана пообещал "удивить" Трампа в случае отмены ядерной сделки.