23.01 09:35 MIGnews.com

Иран готов при отказе Трампа вернуться к ядерной программе

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Руководство Ирана готово к возобновлению деятельности в сфере ядерного оружия, если президент США Дональд Трамп откажется от сделки с международными посредниками, заявил глава организации по ядерной энергетике страны Али Акбар Салехи, передает CBC."Мы легко можем быстро возобновить работу и вернуться не только к тому уровню, на котором находились раньше, но и на гораздо более высокий уровень, с технологической точки зрения", — сказал он.Он отметил, что не хочет "принимать решение в таком ключе", но готов к подобному ходу событий.Ранее глава МИД Ирана пообещал "удивить" Трампа в случае отмены ядерной сделки.