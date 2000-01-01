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Иран готов при отказе Трампа вернуться к ядерной программе | Фото: Thinkstock23.01 09:35   MIGnews.com

Иран готов при отказе Трампа вернуться к ядерной программе

Руководство Ирана готово к возобновлению деятельности в сфере ядерного оружия, если президент США Дональд Трамп откажется от сделки с международными посредниками, заявил глава организации по ядерной энергетике страны Али Акбар Салехи, передает CBC.

"Мы легко можем быстро возобновить работу и вернуться не только к тому уровню, на котором находились раньше, но и на гораздо более высокий уровень, с технологической точки зрения", — сказал он.

Он отметил, что не хочет "принимать решение в таком ключе", но готов к подобному ходу событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал "удивить" Трампа в случае отмены ядерной сделки.
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