23.01 08:48 MIGnews.com

Ортодоксы будут голосовать против аннексии Маале-Адумим

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Несмотря на то, что религиозная партия "Яадут ха-Тора" является одним из членов правительства, ее члены проголосуют против принятия в парламенте законопроекта о расширении израильского суверенитета на крупнейшее из поселений в Иудее и Самарии – город Маале-Адумим.Об этом в интервью радиостанции "Коль Берама" заявил член партии, председатель комиссии Кнессета по финансам Моше Гафни. По его словам, это станет ответом на действия мэра Маале-Адумим Бенни Кашриэля."Бенни Кашриэль подавляет деятельность харедим в Маале-Адумим. Я сказал премьер-министру, что, если мы – харедим – им в Маале-Адумим не нужны, то мы не станем голосовать за аннексию. Я уговорю своих коллег из "Яадут ха-Тора" не голосовать за законопроект об аннексии", - сказал он 22 января.Кроме того, депутат раскритиковал заявление, сделанное Белым домом на счет начала переговоров о перемещении посольства США из Тель-Авива в Иерусалим."Это вовсе не необходимость. Мы не нуждаемся в согласии народов мира на счет важности Иерусалима. Куда более важно поддерживать Субботу в Иерусалиме и святость Храмовой горы", - заявил Гафни.