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Гальон: лобби апартеида занято иудаизацией Иерусалима | Фото: Thinkstock23.01 08:27   MIGnews.com

Гальон: лобби апартеида занято иудаизацией Иерусалима

Лидер партии Мерец Захава Гальон прокомментировала ожидания израильских политических кругов в связи с возможным переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

После беседы премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Дональдом Трампом Гальон заявила: “Проблема не в том, что американский посол будет сидеть в западной части города. Проблема в том, что мы видим правительство Нетаниягу а службе лобби апартеида в восточной части города. Израильское правительство в последние годы занято попыткой “иудаизации” Иерусалима, создания фактов на земле, которые не допустят территориальной непрерывности палестинской автономии, с тем, чтобы не допустить здесь создания палестинского государства”.
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