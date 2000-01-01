Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Flickr.com 23.01 08:23   MIGnews.com

Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что американский глава не будет публиковать свою налоговую декларацию, передает ABC News.

"Ответ Белого дома – он не собирается публиковать налоговую декларацию», — сказала Конуэй.

"Большинство американцев сфокусированы на том, как их налоговые декларацию будут выглядеть, пока Трамп стоит у власти, а не как его выглядит", – добавила советник.

Напомним, что ранее сообщалось, что петиция к Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию менее, чем за сутки набрала 100 тысяч голосов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:48
Ортодоксы будут голосовать против аннексии Маале-Адумим
08:27
Гальон: лобби апартеида занято иудаизацией Иерусалима
08:04
Бывший главный раввин Израиля проведет 3,5 года в тюрьме
07:44
От телефона мечты к кошмару: почему взрываются Samsung Note7
07:37
Абу Мазен и король Абдалла ответят на переезд посольства США
07:15
Полиция даст рекомендацию судить Нетаниягу
07:10
Трамп пригасил Нетаниягу в Вашингтон
06:56
На Юг США обрушились торнадо, погибли 19 человек
06:20
Боевики ISIS взорвали крупнейшую гостиницу на западе Мосула
05:35
Деверь Дональда Трампа вышел на антипрезидентский протест
04:24
Фаст-фуд может привести к бесплодию
03:41
Канадец выиграл в лотерею 19 млн. долларов
02:32
Мороженое вызывает сердечно-сосудистые заболевания
01:20
Отец Джоли прокомментировал отношения дочери с Брэдом Питтом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus