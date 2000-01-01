23.01 08:23 MIGnews.com

Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что американский глава не будет публиковать свою налоговую декларацию, передает ABC News."Ответ Белого дома – он не собирается публиковать налоговую декларацию», — сказала Конуэй."Большинство американцев сфокусированы на том, как их налоговые декларацию будут выглядеть, пока Трамп стоит у власти, а не как его выглядит", – добавила советник.Напомним, что ранее сообщалось, что петиция к Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию менее, чем за сутки набрала 100 тысяч голосов.