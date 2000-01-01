23.01 08:23 MIGnews.com
Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию
Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что американский глава не будет публиковать свою налоговую декларацию, передает ABC News.
"Ответ Белого дома – он не собирается публиковать налоговую декларацию», — сказала Конуэй.
"Большинство американцев сфокусированы на том, как их налоговые декларацию будут выглядеть, пока Трамп стоит у власти, а не как его выглядит", – добавила советник.
Напомним, что ранее сообщалось, что петиция к Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию менее, чем за сутки набрала 100 тысяч голосов.
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