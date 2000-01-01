23.01 07:15 MIGnews.com

Полиция даст рекомендацию судить Нетаниягу

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Глава израильской полиции Рони Альшейх рассказал о том, как продвигаются расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Альшейх сказал: “Все могли заметить, какую хорошую и ответственную работу делает полиция. Нам потребуется еще несколько недель для того, чтобы представить дела юридическому советнику правительства”.Ведущая Решет Бет Орли Алькалай говорит, что “нет никакого сомнения в том, что полиция рекомендует судить Нетаниягу” в рамках так называемого “дела 1000” о получении им дорогих подарков на основании собранных улик и показанийМежду тем, источники второго канала израильского ТВ сообщают, что в рамках “дела 1000” существуют дополнительные, куда более тяжелые улики, которые еще не преданы гласности. По информации канала, Нетаниягу “часто получал очень дорогие подарки”.