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Белый дом пообещал быть честным с американским народом | Фото: Thinkstock24.01 12:15   MIGnews.com

Белый дом пообещал быть честным с американским народом

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник, 23 января, отстаивал свое заявление, что вступление в должность президента Дональда Трампа было самой популярной инаугурацией когда-либо, ссылаясь на зрительскую аудиторию на телевидении и в других средствах массовой информации, и настаивая на том, что "наше намерение - никогда не лгать вам".

"Я считаю, что мы должны быть честными с американским народом. Я иногда думаю, что мы можем не согласиться с фактами", - сказал на пресс-брифинге Спайсер. "Я собираюсь выйти сюда и сказать вам факты, как я их знаю. И если мы делаем ошибку, мы сделаем все возможное, чтобы исправить это", - добавил он.

Спайсер попал под волну резкой критики СМИза его комментарии о численности наблюдавших за инаугурацией после того, как были сравнены 2 фотографии: с инаугурации Дональда Трампа и инаугурации Барака Обамы, на которую пришло значительно больше людей.
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