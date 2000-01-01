24.01 12:15 MIGnews.com

Белый дом пообещал быть честным с американским народом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник, 23 января, отстаивал свое заявление, что вступление в должность президента Дональда Трампа было самой популярной инаугурацией когда-либо, ссылаясь на зрительскую аудиторию на телевидении и в других средствах массовой информации, и настаивая на том, что "наше намерение - никогда не лгать вам"."Я считаю, что мы должны быть честными с американским народом. Я иногда думаю, что мы можем не согласиться с фактами", - сказал на пресс-брифинге Спайсер. "Я собираюсь выйти сюда и сказать вам факты, как я их знаю. И если мы делаем ошибку, мы сделаем все возможное, чтобы исправить это", - добавил он.Спайсер попал под волну резкой критики СМИза его комментарии о численности наблюдавших за инаугурацией после того, как были сравнены 2 фотографии: с инаугурации Дональда Трампа и инаугурации Барака Обамы, на которую пришло значительно больше людей.