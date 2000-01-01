23.01 23:35 MIGnews.com

Премьер Нидерландов - мигрантам: Вас никто здесь не держит

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За полтора месяца до парламентских выборов в Нидерландах премьер-министр страны Марк Рютте сделал громкое заявление. Он сказал, что никто не держит в его стране людей, не разделяющих ее ценности."Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - заявил Рютте, добавив, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.Как пишет "Би-би-си", местные политологи уже назвали выпад Рютте попыткой укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию перед выборами, так как ее резко догнала антимигрантская Партией свободы под руководством бывшего соратника премьера Герта Вилдерса.Последний уже назвал свежее высказывание Рютте лживым, обвинив премьера в лицемерии и заявив, что тот проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.