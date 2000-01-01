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flickr 23.01 21:49   MIGnews.com

Тереза Мэй "за" свободную торговлю и сделку с Ираном

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит свои убеждения о ценности свободной торговли, а также свою поддержку ядерной сделки с Ираном, когда она встретится с президентом США Дональдом Трампом позже на этой неделе, как сообщает ее пресс-секретарь.

"Можно ожидать, что премьер-министр очень четко выскажется во время своего визита в США о преимуществах свободной торговли и отстаивании их, а также выразить желание посмотреть на то, что еще можно сделать, чтобы ее расширить", - сообщил журналистам пресс-секретарь в понедельник.

Отвечая на вопрос о ядерном соглашении между Ираном и мировыми державами, подписанном в 2015 году, которое Трамп угрожает либо расторгнуть, либо изменить, пресс-секретарь сказал: "Конечно, мы были сильным сторонником сделки с Ираном, и я хотел бы ожидать, что премьер-министр прояснит это во время своего визита в США".
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