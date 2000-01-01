23.01 21:25 MIGnews.com

РФ: первый день переговоров по Сирии – успешный

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Первый день переговоров в Астане был успешным, присутствие вооруженной оппозиции и правительства Сирии позволяет выйти на новый качественный уровень переговорного процесса, заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Хочу коротко проинформировать об итогах сегодняшнего дня. Мы считаем, что он был достаточно успешным. Прежде всего, как вы знаете, удалось открыть сегодня проведение международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане", – приводит слова Лаврентьева Интерфакс."Я считаю это событие достаточно знаменательным тем, что удалось открыть это мероприятие не только в присутствии делегации трех-стран гарантов соглашения, подписанного 29 декабря прошлого года, но и в присутствии представителя генерального секретаря ООН, а также посла США в Казахстане, но и в присутствии делегации сирийского правительства и сирийской вооруженной оппозиции", – добавил он.23 января в столице Казахстана прошел первый раунд переговоров по Сирии. О их проведении с участием вооруженной оппозиции и правительства САР в конце декабря прошлого года договорились Россия, Турция и Иран.