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flickr 23.01 19:54   MIGnews.com

США вышли из Транстихоокеанского партнерства

Дональд Трамп подписал распоряжение о расторжении Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в понедельник, 23 января.

45-й президент США должен подписать позже в понедельник приказ, который сигнализирует о намерении пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое было подписано в 1994 году в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Дональд Трамп пообещал в ходе предвыборной кампании вывести США из торгового договора Транстихоокеанского партнерства (ТТП), сделки среди 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которое еще должно быть ратифицировано Конгрессом.

Президент США сказал в конце ноября, что ТТП является "потенциальной катастрофой для нашей страны".

"Слишком долго американцы были вынуждены принимать торговые сделки, которые ставят интересы инсайдеров и вашингтонской элиты выше интересов трудолюбивых мужчин и женщин этой страны", - заявил 45-й президент США.

"В результате, города "синих воротничков" наблюдали, как их заводы закрываются и хорошо оплачиваемая работа перемещается за рубеж, а американцы сталкивались с установочным дефицитом торгового баланса и разрушенной производственной базой", - отметил он.

В воскресенье, 22 января, Дональд Трамп заявил, что он назначил встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Пенья Ньето.

"Мы собираемся начать какие-либо переговоры, имеющие отношение к НАФТА", - сказал он о своей встрече с Пенья Ньето. Трамп сказал, что он также будет обсуждаться иммиграцию и безопасность на границе с Мексикой. Ранее он обещал построить стену вдоль южной границы и что Мексика оплатит строительство.

Начальник штаба сообщил Fox News, что президент проведет свою первую неделю в офисе, отменяя некоторые программы бывшего президента США Барака Обамы, в том числе подписание исполнительных приказов по вопросам иммиграции и торговли.

Трамп пообещал расторгнуть торговые сделки, такие как Азиатско-Тихоокеанское соглашение, а также отменить распоряжение Обамы об отсрочке депортаций 700000 людей, которые прибыли в страну нелегально, как несовершеннолетние.

НАФТА позволяет многонациональным компаниям производить все от самолетов до бытовых устройств с использованием рабочей силы из нескольких стран.

Во время теледебатов в преддверии выборов 2016 года, Трамп назвал НАФТА "худшим торговым соглашением, которое было когда-либо подписано в этой стране".

Даже сторонники НАФТА признают, что соглашение нуждается в обновлении. Но мало кто будет идти так далеко, как Трамп, заявивший, что сделка должна быть полностью пересмотрена. Национальная ассоциация производителей называет сделку "толчком конкурентоспособности США".
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