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flickr 23.01 18:53   MIGnews.com

Экс-премьер Бельгии: "Трамп - серьезная угроза для ЕС"

Президент США Дональд Трамп представляет "серьезную угрозу" для ЕС и Европы, как заявил экс-премьер Бельгии и председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт, пишет ALDE.

Бывший премьер-министр Бельгии сделал данное заявление после инаугурации Дональда Трампа, 45-го президента США, состоявшейся в пятницу, 20 января.

Дональд Трамп уже оказался втянутым в спор о числе людей на его инаугурации в пятницу 20 января, а также вновь был раскритикован СМИ.

Верхофстадт сказал: "Взгляды Дональда Трампа, а также гибридная война с участием кибератак и дезинформации и политической подрывной деятельности, которая ведется против запада Россией, представляют серьезную угрозу для Брюсселя".

"Становится все более очевидным, что Трамп и Россия в настоящее время стремятся к распаду Европейского союза", - подчеркнул он.

"Дональд Трамп признал это, когда он предположил, что все большее число стран станет выходить из Союза после ухода Великобритании. То, что он на самом деле имел в виду: "... Я надеюсь, что они сделают это". Скорее всего, новый президент США назначит посла в ЕС, который будет иметь только одно качество – будет сторонником Brexit".

"Это замечательный поворотный момент в американском подходе к Европе", сказал Верхофстадт.

Его комментарии были немного омрачены Энтони Гарднером, бывшим послом США в ЕС, который выразил "тихий оптимизм" о команде, собранной Трампом в новую администрацию.
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