23.01 17:35 MIGnews.com

Трамп может пересмотреть соглашение НАФТА уже сегодня

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45-й президент США Дональд Трамп должен был подписать указ о том, что он намерен пересмотреть соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой (НАФТА) уже в понедельник, 23 января, как сообщает NBC News со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.Чиновники на данный момент не подтвердили это сообщение, как сообщает Reuters. Официальный график Трампа включал в себя подписание исполнительных приказов в Овальном кабинете в 10:30 часов утра по местному времени.В заявлении говорится, что Трамп намерен провести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое было подписано в 1994 году в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике."Слишком долго американцы были вынуждены принимать торговые сделки, которые ставят интересы инсайдеров и вашингтонской элиты выше интересов трудолюбивых мужчин и женщин этой страны", - заявил 45-й президент США."В результате, города "синих воротничков" наблюдали, как их заводы закрываются и хорошо оплачиваемая работа перемещается за рубеж, а американцы сталкивались с установочным дефицитом торгового баланса и разрушенной производственной базой", - отметил он.Отметим, что во время предвыборной гонки президент от республиканцев также дал обещание пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке.Ранее новая администрация США президента Дональда Трампа заявила, что торговая стратегия по защите американских рабочих мест будет начинаться с выхода из торгового договора Транстихоокеанского партнерства (ТТП) .Заявление Белого дома было сделано вскоре после инаугурации Дональда Трампа, который заявил, что Соединенные Штаты также "расправятся с теми странами, которые нарушают торговые соглашения и могут нанести ущерб американским рабочим в этом процессе".